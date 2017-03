Von der Frühlingssonne, die über dem Petrustal schien, bekam die Menschentraube nichts mit, die sich am Montag im Bezirksgericht Luxemburg versammelt hatte. Neben dem Kläger, der Beschuldigten, den in schwarzen Roben gekleideten Anwälten und den Zeugen hatten Zeitungsreporter den Weg in den kleinen Sitzungssaal gefunden, was wohl daran lag, dass dort ein Juraprofessor eine Kollegin wegen Falschbeschuldigungen und übler Nachrede verklagt hat, die an derselben Fakultät mit ihm Internationales Recht lehrte.

