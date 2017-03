Großer Streit ums Grand Hotel 

Schon nächste Woche könnte eine Grundsatzvereinbarung mit einem neuen Betreiber getroffen werden, so Pierre Metzler, Anwalt und Mitglied im Verwaltungsrats von Alfa Gestion, der Firma, der die Pacht auf dem Hotel Alfa gegenüber dem Hauptbahnhof in Luxemburg gehört. Alfa Gestion ließ das Hotel Alfa am 15. März vom Gerichtsvollzieher zwangsräumen, um den bisherigen Mieter und Betreiber des Hotels nach langjährigen Streitigkeiten mitsamt Kunden und rund 80 Angestellten vor die Tür zu setzen.

