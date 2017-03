High-Rise 

Ceux d’en haut En mars 1956, lors d’une cocktail-party à l’Hôtel Alfa, le lancement d’une résidence nommée Belle-Vue était annoncé. Les promoteurs avaient réussi à décrocher une autorisation pour construire une tour d’habitation de cinquante mètres de haut (seize étages) en plein milieu du Limpertsberg, à quelques pas du Lycée des Arts et Métiers et du cimetière juif. Le gratte-ciel avait été conçu par Pierre Gilbert, un des « réalisateurs de la Résidence Pershing » (à Merl-Belair) comme le rappelaient fièrement les annonces de l’époque. L’immeuble en copropriété se présentait comme « moderne » (ascenseur, « lavomatic », vide-ordures), tout en tentant de rassurer les acheteurs potentiels par un apparat bourgeois. Dans un article paru en mars 1956, le Land expliquait à ses lecteurs que « l’appartement en propriété privative portera la griffe si chaude et si humaine de la maîtresse de maison, qui pourra décorer souverainement l’intérieur de son royaume. » (La résidence aurait également dû être équippée de quinze « chambres de bonne » situées au rez-de-chaussée). Les travaux devaient commencer en août 1956, mais le projet – développé par Jean Hamilius, fils du maire de la Ville de Luxembourg et futur ministre des Travaux publics – ne vit jamais le jour. S’il avait été réalisé, le building en béton armé aurait surplombé la vallée d’Eich, offrant une vue imprenable sur ce qu’étaient alors les champs agricoles du Kirchberg.

