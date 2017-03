L’être et le paraître  de Mike Bourscheid 

« On travaille ensemble, le pavillon et moi », affirme Mike Bourscheid, contacté par courriel cette semaine à Venise. Depuis une dizaine de jours, l’artiste luxembourgeois, qui vit et travaille entre Vancouver, Canada et le Luxembourg, est en Italie pour préparer son pavillon, qui sera inauguré d’ici six semaines (le vernissage aura lieu jeudi 11 mai). Durant ce temps, Mike Bourscheid installe son pavillon intitulé Thank you so much for the flowers, retenu au printemps 2016 parmi 24 projets soumis à un jury de professionnels nationaux et internationaux. Dont Kevin Muhlen, le directeur du Casino Luxembourg – Forum d’art contemporain, qui en est le curateur, le Casino étant aussi l’institution exécutante de cette édition. « Je construis des murs, je repeins, je pose des tapis, je retape, explique l’artiste. Je ne détruis rien, je n’enlève rien, je rénove plutôt… » Ensuite, il y montera ses sculptures, costumes et autres œuvres réalisées pour l’occasion et préparera ses performances. Le lieu dans lequel le Luxembourg tient sa présence nationale à la Biennale de Venise depuis la venue de Simone Decker en 1999, cet appartement privé dans un palais vénitien historique avec vue sur le Canal’Grande, a inspiré Mike Bourscheid dès sa première visite sur place : cette ambiance intime, ce charme désuet d’une richesse oubliée lui ont dicté la dramaturgie du pavillon, son agencement. Chacune des cinq grandes salles aura une ambiance différente et un ou plusieurs personnages qui vont avec, comme s’ils y vivaient.

Retrouvez l’article complet dans l’édition actuelle du d’Lëtzebuerger Land, en vente en kiosques.