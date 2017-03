Les banques traditionnelles restent « pertinentes » 

Selon le sixième baromètre des relations banques-clients de Deloitte France (enquête menée auprès de plus de 3 300 clients dans 21 banques différentes) publié à l’automne dernier, 27 pour cent des clients ne se rendent plus du tout dans leur agence ! Ils n’étaient que 18 pour cent dans ce cas en 2014. De quoi alimenter l’inquiétude pour le sort des réseaux, dans un pays où, comme en Espagne et en Italie, ils sont encore denses, avec une agence pour 1 775 habitants contre une pour 2 700 dans l’UE (le Luxembourg en compte une pour 2 600 habitants). De fait, en février et mars, plusieurs banques françaises ont dévoilé d’importants programmes de fermetures pour les trois années à venir.

