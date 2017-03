Mir stoppen näischt do! 

Am Sonntag resümierten sich einen Augenblick lang im Moutforter Kulturzentrum Jahrzehnte Sozialdemokratie in einem Wort. Dort trafen sich rund 200 Delegierte zum ordentlichen LSAP-Parteitag und scherzten darüber, dass sie fast die Umstellung zur Sommerzeit verschlafen hatten. Während die Frühlingssonne durch das schwere, dunkle Gebälk des Saals drang, hofften sie, dass die Tagesordnung bis Mittag abgehakt sei, denn am Nachmittag warteten zu Hause Kavalkaden und Sportveranstaltungen auf die Kandidaten der Gemeindewahlen.

Retrouvez l’article complet dans l’édition actuelle du d’Lëtzebuerger Land, en vente en kiosques.