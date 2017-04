« Ech werfe se den Hiwwel erof » 

Lynch mob La petite salle du Centre omni-sports Henri Schmitz à Esch est pleine à craquer, peu avant 19 heures lundi soir. Plus de 200 personnes, peut-être 250, ont suivi l’invitation de la Ville d’Esch-sur-Alzette pour cette soirée d’information sur le foyer provisoire pour demandeurs de protection internationale qui a été installé en début d’année dans l’ancienne école Ediff à Mondercange. Parce que la route vers Mondercange est toujours fermée, suite au glissement de terrain de 2014, les habitants du foyer empruntent forcément la voie vers Esch-Lallange. L’ambiance est extrêmement tendue ce soir ; au bar à l’entrée du centre, les premiers arrivés prennent déjà une bière ou un vin blanc ; un deuxième bar les accueille dans la salle. Les plus échauffés y resteront agglutinés et se soutiendront mutuellement, toute gorge déployée, pour lancer des boutades, des blagues, et parfois même des insultes à l’encontre des ministres descendus « de la capitale » pour les informer sur leurs nouveaux voisins. Corinne Cahen (DP), responsable de la Famille et de l’Intégration, sait qu’elle passera un mauvais moment. Elle reste devant la porte de la salle pour saluer les gens, serrer des mains, tenter de décoincer un peu l’ambiance.

