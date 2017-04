Patrimoine  commercial 

Micro-histoire Le réseau d’agences fut longtemps la fierté de la Spuerkeess, une manifestation territoriale de sa prédominance. Mais, sur les trente dernières années, alors que le nombre d’habitants augmentait, le réseau se comprimait. En 1996, la BCEE disposait de 101 agences, en 2006, leur nombre était de 82 et, en 2016, de 72. D’ici le 30 juin, sept autres agences vont fermer. À une exception près, elles sont toutes situées dans des communes rurales du Nord et de l’Est. Pourtant, en 1996, la BCEE disait « essayer de stabiliser la taille du réseau autour de cent points de vente » et utiliser ce parc immobilier comme « arme commerciale ». En 2002, Raymond Kirsch, alors directeur général de la BCEE, expliquait au Tageblatt : « Wären wir eine rein kapitalistische Bank wie einige unserer Konkurrenten, dann hätten wir nur etwa die Hälfte der Filialen ». Aujourd’hui la Bil, la BGL et la Raiffeisen comptent chacune plus de quarante d’agences (ING en compte seize) – par son nombre d’agences, la BCEE se rapproche donc peu à peu de la concurrence.

Retrouvez l’article complet dans l’édition actuelle du d’Lëtzebuerger Land, en vente en kiosques.