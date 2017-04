Retter des christlichen Abendlands 

Vor einem Jahr, am Ostersonntag, dem heiligsten Fest der Christenheit, gründete Erzbischof Jean-Claude Hollerich zusammen mit einer Freifrau aus Wahl, einem Facharzt der konfessionellen Zithaklinik, einem Abteilungsleiter der Europäi­schen Investitionsbank, einem Geschäftsanwalt einer internationalen Kanzlei und einem Rechtsberater der Post einen Verein ohne Gewinnzwecke. Der Verein trägt den knappen luxemburgischen Namen „Europa Scouten vu Lëtzebuerg“ und den ausführlicheren französischen „Guides et scouts d’Europe du grand-duché de Luxembourg ad experimentum“. Als Zeichen dafür, wie nah ihm der Verein steht, bot der Erzbischof ihm laut Artikel drei der Statuten an, den Gesellschaftssitz in „la Rédidence de l’Archevêque, au 3 avenue Marie-Thérèse, L-2123 Luxembourg“ anzusiedeln. Der Verein zählt sich zur Pfarrei Saint-Joseph, der hauptstädtischen Pfarrkirche auf dem Limpertsberg, wo die Pfadfinder Gottesdiensten und anderen Zeremonien beiwohnen.

