Ans Licht 

Behinderung geht jeden etwas an, steht in der Einleitung zum Länderbericht Luxemburg, den die Regierung im März 2014 nach Genf ans Behindertenrechtskomitee der Vereinten Nationen schickte. Die Nachricht sei angekommen, so schrieben die Autoren damals, spätestens mit der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention, in dessen Folge ein nationaler Aktionsplan zur Verbesserung der Situation von Behinderten auf die Schiene gebracht wurde. Die Wichtigkeit, zusammenzuarbeiten, um den Bedürfnissen behinderter Menschen gerecht zu werden, werde nicht mehr in Frage gestellt.

Retrouvez l’article complet dans l’édition actuelle du d’Lëtzebuerger Land, en vente en kiosques.