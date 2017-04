Le MacGuffin du ministre Schneider 

Jetlag Ce lundi matin, à Seattle, le Grand-Duc et la Grande-Duchesse héritiers visitaient le très haut et très inutile Space Needle. Il n’y avait quasiment personne pour couvrir l’événement officiel. Sur la douzaine de journalistes couvrant le voyage, les uns n’avaient pas réussi à embarquer au Findel, les autres (dont le journaliste du Land) avaient raté leur correspondance et se retrouvaient bloqués à Chicago. (Seuls RTL-Radio, une journaliste du Guardian et une équipe de TV5 étaient donc présents pour la journée à Seattle.) Durant le brunch, le ministre de l’Économie Etienne Schneider (LSAP) expliqua aux convives que « this small Grand Duchy at the heart of Europe is so much larger in space than on Earth ». Aux investisseurs américains, le ministre luxembourgeois promit la sécurité juridique : « Luxembourg is among the first countries to offer a legal framework that secures property rights for space resources. » Concrètement, les ressources de l’espace sont donc privatisées au profit d’une poignée de milliardaires de la Silicon Valley, et ceci sans obligation de redistribution internationale. La logique de l’accumulation est étendue à l’espace, c’est-à-dire à l’infini.

