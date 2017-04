Sauver la façade 

Ici, il y a encore de maisons blanchies à la chaux. Des constructions massives, austères, aux minuscules fenêtres bordées de couleur, souvent de bleu clair ou de gris, des surfaces de murs cabossées par le mode de construction manuel, des portes arborant fièrement une date, celle de leur construction, XVIIIe, XIXe siècle. Elles se tapissent le long d’étroites ruelles qui empruntent laborieusement les paysages vallonnés. Devant leurs portes, des tulipes et des jonquilles s’apprêtent à fleurir sur une herbe laissée sauvage, des haies de buis taillées séparent les jardins de la rue. Cet « ici », c’est par exemple le cœur du village de Heinerscheid, commune de Clervaux, où deux fermes historiques aux numéros 4 et 6 de la rue Um Knapp, remontant à 1795 et 1857 respectivement, devaient être détruites fin mars. « Devaient » parce que, suite aux réclamations des associations pour la protection du patrimoine, surtout la jeune Sauvegarde du patrimoine, et aux reportages dans les médias, notamment un live de RTL Télé Lëtzebuerg sur le chantier de la destruction, le secrétaire d’État à la Culture Guy Arendt (DP) s’est réveillé. Soudain, il a stoppé net le chantier (après la destruction en direct de l’annexe, photo de droite) et entamé une procédure de classement comme monuments nationaux. La pelleteuse est encore garée devant la grange de la ferme (photo de gauche), un WC récupéré par les ouvriers traîne devant un mur, mais sinon, le village a retrouvé son calme. Le maire Emile Eicher (CSV) avait donné l’autorisation de démolir, affirmant ne pas avoir eu connaissance de la valeur patrimoniale des immeubles ; un promoteur prévoyait de construire une résidence sur la belle parcelle de 21 ares. Depuis trois semaines les autorités communales et nationales se rejettent la balle de la responsabilité dans ce dossier. Mais, même si le calme est revenu à Heinerscheid, que les amis du patrimoine sont satisfaits d’avoir pu éviter le pire ici, ce n’est que partie remise.

Retrouvez l’article complet dans l’édition actuelle du d’Lëtzebuerger Land, en vente en kiosques.