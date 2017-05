1 heure 44 entre la vie et la mort 

Une forme de vie extraterrestre à bord d’un vaisseau spatial qui grandit et tente de tuer les membres de l’équipage un par un : ça vous dit quelque chose ? Bien sûr, ce scénario vous rappelle Alien (1979) de Ridley Scott, film d’horreur situé dans l’espace, qui s’est établi comme référence de ce qui deviendra tout un sous-genre avec ses trois propres suites, un prequel (Prometheus, 2012) et bon nombre de films tentant de semer la même terreur que l’original avec plus ou moins de succès.

Pourquoi alors rajouter un énième film de ce type, surtout qu’un deuxième prequel, Alien Covenant, de nouveau réalisé par Ridley Scott, est sur le point de sortir ? L’inspiration des producteurs de Life, Dana Goldberg et David Ellison, est née à la faveur de l’atterrissage du rover Curiosity sur Mars. Depuis cet événement, ils se sont imaginés ce qui aurait pu arriver si des épreuves renvoyées de la planète rouge vers la station spatiale ISS avaient contenu une créature hostile. Et c’est donc ainsi que commence le scénario mis en œuvre par le duo Rhett Reese et Paul Wernick (Deadpool, 2016). Dans une séquence d’ouverture impressionnante, l’un des astronautes de la base internationale dans l’espace récupère dans une manœuvre difficile les épreuves de Mars d’une sonde endommagée et légèrement déviée de sa trajectoire. Le réalisateur Daniel Espinosa (Child 44, 2015) profite de ces premières minutes de suspense pour nous familiariser avec le décor, une reconstitution exacte (et non-numérique) de la fameuse station et nous en met plein les yeux quant aux mouvements de caméras et de la mise en scène réaliste de l’apesanteur.

Par la suite, le film s’efforce à donner des profils et des motivations différentes à ses hommes et femmes qui créeront donc le premier contact avec une forme de vie extra-terrestre. David Jordan, le médecin et personnage principal interprété par Jake Gyllenhaal, préfère l’espace à la terre après avoir travaillé en Syrie, tandis que sa coéquipière Miranda North (Rebecca Ferguson), porteuse de l’obligatoire protocole secret, entretemps classique pour le genre, est responsable de la quarantaine du petit alien sous forme d’amibe.

Life fournit peu d’histoire, mais se consacre quasi exclusivement au combat que l’équipage international livre avec l’organisme unicellulaire devenu monstre, suite à une stimulation trop violente en laboratoire. Si les esprits analytiques pourront bien y trouver une allusion lointaine au combat contre le terrorisme, il faut dire que l’intrigue donne très peu d’indices d’éventuelles parallèles recherchées.

Ce que le thriller/film d’horreur génère pourtant en suspense, avec toutes les astuces techniques que l’équipage tente pour se débarrasser du passager violent est d’une efficacité à convaincre bien des sceptiques. L’intensité quasi permanente de l’action au sein de cet espace très restreint fait souffrir les accoudoirs des sièges de cinéma. L’alien à l’allure plutôt inoffensive s’avère un ennemi redoutable et complète un casting qui donne à cette série B de luxe ses titres de noblesse.