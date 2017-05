Aide d’État  cachée 

Le 26 février 1973, un acte de vente est signé pour un terrain sur le plateau du Kirchberg : Le Fonds Kirchberg cède à la Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion (CLT, alors présidée par Joseph Bech) cinq hectares acquis quelques années plus tôt sous la menace d’une expropriation « pour utilité publique ». Le prix payé par la CLT était alors de cinquante millions de francs. L’acte de vente stipule que cette « cession est consentie en vue des constructions à réaliser dans l’intérêt de l’administration et de l’exploitation de la Radio et Télévision luxembourgeoises ». En classant le terrain « zone réservée à destination particulière CLT », le Fonds Kirchberg en limitait l’utilisation, et donc la valeur. La CLT ne pourra y construire que des bureaux et locaux destinés à ses propres besoins.

Retrouvez l’article complet dans l’édition actuelle du d’Lëtzebuerger Land, en vente en kiosques.