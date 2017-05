Das gemütliche  Großherzogtum 

Die Abgeordnetenkammer ist schon durch ihr Disneyland-Dekor mit goldenen Kronleuchtern, Säulen aus Marmor-Imitat, falschen Kerzenhaltern, drapierten Plüschvorhängen und schwerem Teppichboden bestens zur Aufführung des Märchens von Dornröschen geeignet. Doch als am Dienstag Premierminister Xavier Bettel (DP) seine Erklärung zur Lage der Nation vorzulesen begann und die Tontechnik wieder einmal ausfiel, schien sie in diesen stummen Märchenschlaf zu versinken, nicht nur der Premier und seine Minister, sondern „da fing alles an einzuschlafen, die Pferde in den Ställen, die Tauben auf dem Dach, die Hunde im Hof, die Fliegen an den Wänden, ja das Feuer, das auf dem Heerde flackerte, ward still und schlief ein, und der Braten hörte auf zu brutzeln, und der Koch ließ den Küchenjungen los, den er an den Haaren ziehen wollte, und die Magd ließ das Huhn fallen, das sie rupfte und schlief“ (Brüder Grimm, Kinder- und Haus-Märchen, 1812, Bd. 1, S. 227). Wie im Märchen räkelten sich die Minister und Abgeordnete in den Vorzimmersesseln, spielten gelangweilt auf ihren Handys und warteten gemütlich auf ein Ende der Sprachlosigkeit.

