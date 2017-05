Fengshui in Findel 

In den vergangenen zehn Jahren war die Frachtfluggesellschaft Cargolux immer für eine Aufregung gut. Mal war sie in den Schlagzeilen, weil sie und andere Fluggesellschaften von Wettbewerbsbehörden rund um den Erdball wegen Preisabsprachen verfolgt wurden und ihre Vorstandsmitglieder deshalb Haftstrafen absaßen. Mal, weil sie wieder haarscharf an der Insolvenz vorbeischrammte, und die Aktionäre Kapitalerhöhungen vornehmen mussten. Oft waren es auch Personalien, die intern und außer Haus Wellen schlugen. Vom autoritären Aktionär und Verwaltungsratschef Akbar Al Baker von Qatar Airways, der Flugzeuge und Pink Floyd abbestellte, über den untergetauchten CEO Frank Reimen, der fischen ging, über den Interims-CEO Richard Forson, der das Luxemburger Sozialmodell zerschlagen wollte, über den CEO Dirk Reich, der ohne Verständnis für die Verhältnisse auf dem Luxemburger Arbeitsmarkt seine Piloten als Söldner verunglimpfte hin zu Gewerkschaften, die erst den katarischen Aktionär vor die Tür setzten und sich dann mit aller Kraft gegen den Einstieg chinesischer Aktionäre stemmten, streikenden Piloten und sehr gewagten Flugmanövern. Ganz zu schweigen vom Exodus an Führungspersonal, das zur Konkurrenz wechselte und unter Beobachtern Sorgen auslöste, das Fachwissen gehe verloren. So hat sich das einst stolze Schmuckstück der Luxemburger Industrie selbst zerfleischt und heruntergewirtschaftet.

