Quand s’ouvre la porte à deux battants 

Gast Mannes (70 ans) a plus d’une corde à son arc : parmi les nombreux métiers que cet enseignant d’allemand à la retraite a exercés par curiosité et avec passion, à côté de ceux d’auteur, d’essayiste, de collaborateur scientifique au Centre national de littérature et de curateur d’expositions, il y eut celui de bibliothécaire à la Cour grand-ducale. Durant seize ans, de 1998 et 2014, il catalogua quelque 50 000 tomes en possession de la Maison grand-ducale et gardés « dans un état impeccable » au château de Berg. Cet amoureux du livre et bibliothécaire autodidacte vient de publier une ode au livre et au métier de bibliothécaire de la Cour, Der Abschied des Hofbibliothekars, paru chez Olms en Allemagne, un recueil de neuf « tableaux », dont le dernier traite du Luxembourg. Et permet un regard indiscret derrière les coulisses du pouvoir.

