Retour de Babel reloaded 

Zehn Jahre ist die Retour de Babel her – ein gigantisches Ausstellungsprojekt, das vom Clae und dem Centre de documentation sur les migrations humaines (CDMH) und der Stadt Düdelingen im Rahmen des Kulturhauptstadtjahres organisiert wurde. Hunderte nach Luxemburg zugewanderte Menschen haben Zeugnis über ihre Ankunft und ihr (Über-)Leben abgelegt. Drei kompakte Bände dokumentieren ihre Aussagen.

„Es war mit 2 Millionen Euro das teuerste Projekt“, erinnert sich Robert Garcia aka „Roga“, ehemaliger Leiter des Kulturhauptstadtjahres 2007. „Wir hatten als Thema Migration und haben fieberhaft überlegt, wie wir die Museen Luxemburgs einbinden können.“ Allein das CDMH habe konsequent dazu gearbeitet. Statt 85 Ausstellungen im ganzen Land wurde dann eine große in Düdelingen organisiert, wobei engagierte Vereine eingebunden wurden. „Die Ausstellung war professionell gemacht, von Historikern konzipiert und von Szenographen entworfen, sodass man einen zentralen Ort für das Thema Migration hat.“

Zehn Jahre nach dem Babel-Hype, erscheint das Thema aktueller denn je. Der Bezug zur Flüchtlingssituation liegt auf der Hand und wirft angesichts der steigenden Zahlen von Asylbewerbern Fragen auf – nicht zuletzt über die eigene „Willkommenskultur“. Denn das offene Selbstverständnis, mit dem Luxemburg und Düdelingen 2007 auch dank ihrer engagierten Leiter an das Thema herangingen, bekommt angesichts von Referenden und dubiosen Sprachenpetitionen Risse. „Leider muss man sagen, dass sich die Luxemburger nicht für Migration interessieren. Denn die, die wirklich angekommen sind, die Italiener, wollen das verdrängen und die Luxemburger interessiert das nicht“, stellt Roga fest.

Zeit für einen Rückblick dachten sich die Veranstalter und feierten das zehnjährige Jubiläum mit einer musikalischen Lesung. „Es war nicht leicht, zwischen mehr als 100 Zeugenberichten eine Auswahl zu treffen“, räumt Paca Rimbau Hernández ein, die die Textauswahl getroffen und schon seiner Zeit zahlreiche Gespräche mit Zugewanderten aufgezeichnet hat.

Ohne falsches Pathos trugen die Schauspielerin Eugénie Anselin und Marc Limpach, Dramaturg am Kasemattentheater, die für Luxemburg prototypischen Migrationsgeschichten vor. Das Duo Arekipe, Kathy Lasso (Kolumbien) und Ricardo Sandoval (Venezuela) begleitete die Lesung musikalisch und gab anschließend ein Konzert mit Mandolinenklängen, die einen nach Südamerika entführten. – Sanfte Klänge als gelungener Kontrast zu den steinigen Integrationswegen.

Es sind Berichte von beschwerlichen Wegen nach Luxemburg, die verdeutlichen, dass diejenigen, die in den 60er, 70er und bis in die 90er Jahre in Luxemburg ankamen, vor ähnliche Probleme gestellt waren, wie die Menschen, die heute hier Zuflucht suchen. Eines der dringlichsten Probleme damals wie heute: der fast unbezahlbare Wohnraum. Dabei Geschichten, wie die des Togolesen Sena Afeto. Absteigen musste er nach einem Kreuzverhör durch Beamte auf der zuständigen Behörde (denen er erläutern musste, dass Togo eine Diktatur ist) zunächst im Foyer Ulysee, einem „Foyer für Clochards“, wie er sich erinnert. Schließlich stieß er auf einen hilfsbereiten Luxemburger, der ihn in seinem Hotel übernachten ließ. Bei der Asti, der Caritas und der ASTM sollte er Unterstützung und Freunde finden. „Im April 2007 werde ich fünf Jahre in Luxemburg sein und ich weiß nicht, wann mein Status anerkannt wird. Es tut sich nichts“, schließt sein Protokoll.

Oder die Geschichte von Léon Leszczynski, aus Polen, der sich in Rümelingen ansiedelte, dort auf dem Bau und in der Mine arbeitete. Schließlich „Mme Souza“ aus Bahia: „Ich kam an und fand ein kaltes Land voller Schnee vor. Die einzigen Lebewesen, die ich sah, waren schwarze Raben an den Mülltonnen.“ Drei Monate lang arbeitete sie bei einer portugiesischen Frau, die sie ausbeutete wie eine Sklavin. Von 800,-Euro, die sie auf ihrer Arbeitsstelle verdiente, musste sie 600 Euro wieder für Kost & Logis an die Lokalbesitzerin abgeben. Ihr Resümee: „In einem Land, wo man quasi als Analphabetin ankommt, muss man stark sein.“ Heute habe sie gelernt, zu grüßen wie die Luxemburger, „Moien“ wie sie zu sagen – nüchtern, fast ablehnend und nicht allzu herzlich.

Retour de Babel hat Bestand. Der Rückblick auf „gelungene“ Integrationsgeschichten und ein Besuch beim CDMH lohnt für diejenigen, die sich für die einzelnen Menschen hinter dem Begriff „Flüchtling“ und Luxemburgs Migrationsgeschichte(n) interessieren – jenseits einfacher Beschwörungen der multikulturellen Gesellschaft. Schade, dass Luxemburg nur als geförderte Kulturhauptstadt für solch ein Projekt Geld aufbrachte, für abstrakte Standortmarketing-Kampagnen jedoch immer genug hat. Am Ende der Performance stand eine portugiesische Restaurantbesitzerin auf, die an dem Projekt beteiligt war, um ihren Dank auszudrücken und mit Tränen in den Augen zu rufen: „Vive le Luxembourg!“ Ob ihr im Alltag von Luxemburgern derselbe Enthusiasmus entgegenschlägt?