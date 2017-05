C’est bien d’en avoir parlé 

Pris au dépourvu « J’ai l’impression que la note d’intention de Xavier Bettel pour ce débat est un peu du bla-bla », estime la députée CSV Diane Adehm. Ils vont encore fignoler leur discours, répondent les députés Eugène Berger (DP) et Yves Cruchten (LSAP) à la question du Land concernant les thèmes qu’ils voudront aborder lors du débat de consultation « au sujet de l’évolution des médias et de la qualité de la presse » voulu par le Premier ministre et ministre des Médias Xavier Bettel (DP). Une première fois annoncé pour le 14 mars, ce débat aura finalement lieu mardi prochain, 9 mai. Les trois députés sont membres de la commission des Médias du Parlement, où, pourtant, aucune discussion n’a eu lieu en amont de cette discussion. Alors ils imaginent qu’ils parleront éducation aux médias, déontologie ou encore aide à la presse.

