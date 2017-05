Plan Polfer 

En un mois, durant l’été 2016, 1 088 réclamations se sont accumulées dans les services de la Ville de Luxembourg. Elles concernent le nouveau Plan d’aménagement général (PAG) et les Plans d’aménagement particuliers (PAP) « quartiers existants ». La liste des plaignants permet de mesurer le degré de concentration du patrimoine foncier. On y retrouve principalement des familles issues de la Stater notabilité au capital d’ancrage élevé, souvent liées à la place financière via les grands cabinets d’avocats luxembourgeois comme Elvinger Hoss Prussen. Par atavisme terrien, la bourgeoisie luxembourgeoise préfère l’immobilier local aux produits internationaux commercialisés par sa place financière. D’après une étude de la Banque centrale du Luxembourg, le patrimoine des vingt pour cent de Luxembourgeois les plus riches n’est composé qu’à douze pour cent d’« avoirs financiers ». Par rapport aux pays voisins, c’est très peu. Ainsi, la part des « financial assets » dans la richesse du quintile supérieur est de 24 pour cent en France et de 29 pour cent en Belgique.

