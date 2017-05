Biobrouhaha 

Crise identitaire Dans Die Wahrheit ist auf dem Feld (2010), l’historien environnemental Frank Uekötter identifiait une crise de conscience frappant l’agriculture biologique allemande : « Seit den 1990er Jahren zeigte sich eine Kluft zwischen einer Gründergeneration, die oft aus einer stark ethischen Verpflichtung heraus agierte, und den jüngeren Betrieben, die vor allem aus kommerziellen Gründen in den alternativen Landbau einstiegen […] So brachte der langsame Aufstieg aus der Nische dem Ökolandbau auch eine Reihe unangenehmer Erfahrungen, wobei die wichtigste und fundamentalste wohl der Verlust eines klaren Gruppenprofils war » (p.420-421). Au cours des prochaines années, alors que les lignes de démarcation bougent et que l’âge apostolique touche à sa fin, la scène bio luxembourgeoise devrait traverser une phase de désorientation similaire. D’autant plus que la génération des premiers évangélistes et fondateurs, imprégnés des dogmes de l’anthroposophie (produisant sous la marque « Demeter »), reste très présente dans les instances des coopératives agricoles.

