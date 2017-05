Changements radicaux en vue 

Finalement il n’y aura pas eu de surprise. Le scénario qui s’était dessiné début décembre 2016 après le renoncement de François Hollande, et qui s’est confirmé fin janvier 2017 après la défaite de Manuel Valls aux primaires de la gauche et le « Penelopegate » à droite, a bien eu lieu et, pour la première fois depuis longtemps, les instituts de sondage ne se seront pas trompés. Le programme d’Emmanuel Macron, le nouveau président français, est copieux et, s’il parvient à le mettre en œuvre, il s’agira à bien des égards d’une « révolution » conforme à la promesse-titre du livre qu’il a publié le 24 novembre 2016, peu après l’annonce de sa candidature. En matière économique, le nouveau élu bénéficie d’un préjugé favorable : dans un sondage Odoxa paru mi-avril, 35 pour cent des répondants estimaient qu’il était le plus capable de redresser l’économie contre vingt pour cent pour M. Fillon et Mme Le Pen, seize pour cent pour M. Mélenchon et à peine sept pour cent pour M. Hamon.

